Green Airlines zegt ‘klimaatfair’ te gaan vliegen tussen Weeze en Berlijn/München

Green Airlines is een in 2020 opgerichte Duitse virtuele luchtvaartmaatschappij, die als doel heeft het vliegverkeer in Duitsland en Europa duurzamer en groener te maken. Green Airlines zegt in te zetten op CO2-compensatie, het vermijden van plastic afval, samenwerking met lokale cateraars en efficiënte digitale bedrijfsprocessen. Het bedrijf heeft zelf geen toestellen, maar chartert die.

Weinig succes

De start-up heeft tot nog toe nog niet zo heel erg veel succes weten te boeken. Zo schrapte Green Airlines in augustus de net begonnen vakantievluchten vanaf Eelde (Groningen) op de Spaanse eilanden Mallorca en Ibiza, het Portugese Faro en het Griekse Corfu. Door corona, zo heette het, maar volgens het Dagblad van het Noorden is de reden ook dat Green Airlines een fikse claim aan de broek kreeg van German Airways van wie de toestellen gehuurd werden. Inmiddels vliegt het Franse Chalair Aviation met een enkel toestel voor Green Airlines op het traject Paderborn - Sylt.



Niettemin is Green Airlines optimistisch over het nieuwe avontuur in Weeze.,,De nabijheid van Weeze aan de Nederlandse grens maakt het ons mogelijk onze aanwezigheid niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland uit te bouwen. We stellen het op prijs dat we inwoners van beide zijden van de grens daarmee een keuze uit klimaatfaire vluchten binnen Duitsland kunnen bieden. Ook reizigers uit Beieren, Berlijn en Sylt kunnen voortaan comfortabel naar Weeze en het aangrenzende Nederland reizen”, aldus Stefan Auwetter, oprichter en CEO van Green Airlines in een persbericht.