Grensstad Kleef is in rep en roer: ‘Steinmännchen’ vernield

met video Dit doet het Radboudumc als een patiënt met dodelijk ebolavirus binnenkomt

NIJMEGEN - Ebola of andere dodelijke virussen: zodra er het vermoeden is dat iemand in Nederland ermee besmet is, gaan direct alle alarmbellen af. Het Radboudumc oefent geregeld wat er dan allemaal moet gebeuren. De Gelderlander was erbij.

13:51