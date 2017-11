Grenzeloos verliefde Nijmeegse Jamilla trouwt dan tóch met haar Mauricio

NIJMEGEN - Ze ging, voor de derde keer, naar haar grote liefde Mauricio. Hun liefdesverhaal was gisteravond opnieuw te zien bij het programma Grenzeloos Verliefd . Het bleek de juiste keuze voor Jamilla Heijmans uit Nijmegen. Het stel is inmiddels zelfs getrouwd, laat Jamilla weten in een update op de website van het NET5-programma.

Het verhaal van Jamilla en Mauricio uit Colombia is complex. Het stel figureerde in 2015 al eens in Grenzeloos Verliefd. Ze ontmoetten elkaar in Ecuador, waarna de Nijmeegse tot twee keer toe naar Mexico vertrekt. Evenzovele keren loopt de relatie vast en keert ze terug naar Nederland.

Bruiloft

Maar de twee komen er achter dat ze écht niet zonder elkaar kunnen en verloven zich. In de uitzending van gisteren was te zien dat Jamilla naar Colombia emigreert. Met hond en trouwjurk, maar zonder baan huis of vrienden. Dit keer is de klik wel blijvend. ,,We hebben inmiddels al ons eerste jubileum gevierd: een maand getrouwd!’’, meldt de Nijmeegse trots in een update. De bruiloft was geweldig, stelt ze: ,,Wat een fantastische dag en wat zijn we ongelofelijk verwend met zo veel mooie en lieve mensen om ons heen!’’

Mallemolen

In de uitzending is kort te zien dat Jamilla, opgeleid als arts, lesgeeft aan minder bedeelde kinderen. Ze doet dat nog steeds, schrijft ze. ,,Het is heel speciaal om een rol te kunnen spelen in hun leven, en ze te kunnen helpen, ook al kan ik maar een beetje toevoegen.’’ Haar diploma moet nog door een mallemolen van de Colombiaanse overheid. Jamilla wil volgend jaar beginnen met een promotietraject in de biomedische wetenschappen.