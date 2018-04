GroenLinks zag verkiezingswinst aankomen en startte 'klasjes' voor wethouders

GroenLinks zag de verkiezingswinst aankomen na de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Het Jesse Klaver-effect zorgde toen al voor een monsterzege. Een voorbode voor de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen, zegt Lenie Scholten, oud-wethouder van Nijmegen en Eindhoven. ,,Tachtig procent van de lokale verkiezingen wordt bepaald door de landelijke uitslag. Als partij wisten we dat we zouden gaan winnen. We hebben vervolgens echt geïnvesteerd om voldoende wethouders te hebben.’’



De Nijmeegse die in totaal veertien jaar wethouder was, ging na de zomer van vorig jaar aan de slag met de politieke beloftes van haar partij. Zeg maar een stoomcursus over het wethouderschap. Dat deed Scholten samen met de Utrechtse GroenLinks-wethouder Miriam de Rijk. Op verzoek van de partijtop.