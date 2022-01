Groesbeekse buurt verzet zich tegen zonnepark Lagewald: ‘Voelen ons niet serieus genomen’

De stad komt weer tot leven - alleen de horeca moet nog afwachten: ‘Dit voelt echt als een uitje’

NIJMEGEN / GROESBEEK - De eerste dag van de versoepelingen na de lockdown is zaterdag in de regio Nijmegen rustig verlopen. Winkeliers, kappers en sportscholen waren blij dat ze weer klanten mochten ontvangen. Ondertussen bleef de meeste horeca dicht. In Nijmegen werd slechts één waarschuwing uitgedeeld aan een horeca-gelegenheid die even de deuren opende.

