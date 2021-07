Groot verdriet om Oussama (20) die overleed op de A12: actie voor begrafenis in Marokko levert 6000 euro op

(Bijna) Niemand houdt zich meer aan de anderhalve meter: ‘Er is nog maar weinig dat je herinnert aan de regels’

18:39 Zonder mondkapje lijken we ook de anderhalve meter te zijn vergeten. In de kroeg, in de supermarkt of bij een verjaardagsfeestje, overal kruipen we weer naar elkaar toe. Hoe kan het dat we daar met z’n allen ineens zo'n lak aan hebben?