Grootste invasie van Britse militaire voertuigen sinds de oorlog

NIJMEGEN - Het wordt de grootste invasie van Britse militaire voertuigen in Nederland sinds de bevrijding, bij de herdenking van 75 jaar Market Garden in september 2019. Ten minste 265 originele pantservoertuigen, waaronder vrachtwagens, jeeps en zo'n twintig Sherman tanks, rijden dan de route die de Britse troepen in 1944 aflegden.

De Britse organisatie Liberation Task Force is al vier jaar bezig met de voorbereiding van de zevendaagse tocht, die moet beginnen op maandag 16 september. ,,Het wordt gigantisch’’, zegt Ernest Donders van Liberation Task Force.

,,We hebben dit al eens georganiseerd in 2014, maar toen met veel minder voorbereidingstijd waardoor we niet echt konden uitpakken. We hebben toen gezegd: dit gaan we met de 75ste herdenking nog een keer doen, maar dan goed. We zijn meteen gestart en de tocht wordt meer dan dubbel zo groot, bijna drie keer zo groot.’’

Zeldzame tanks

Quote De tanks rijden vanaf dat punt de ferry op en moeten zich vanaf Hoek van Holland door het normale stadsver­keer richting Eindhoven bewegen Het wordt een primeur voor Nederland, zegt Donders. Omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zoveel originele Britse oorlogsvoertuigen door het land trokken, en omdat er zeer zeldzame en kostbare exemplaren bij zijn.



Tegelijk is het ook 'een logistieke nachtmerrie'. ,,De meeste voertuigen komen uit Engeland zelf, zwaardere exemplaren zoals de Sherman-tanks, worden door diepladers afgeleverd bij de ferry's in Harwich en Hull. De tanks rijden vanaf dat punt de ferry op en moeten zich vanaf Hoek van Holland door het normale stadsverkeer richting Eindhoven bewegen. Maar we willen geen belangrijke verkeersroutes belemmeren en we moeten het kostbare materiaal heel ter plaatse krijgen.’’

750 chauffeurs

Op maandag 16 september gaat de tocht van start, vanuit Lommel in België, via Valkenswaard en Eindhoven, richting Grave en Nijmegen tot Driel bij Arnhem.

Volledig scherm Een gerestaureerde Sherman tank. © Leo Bosch

De 750 mannen die in de voertuigen rijden, dragen de originele Britse uniforms, de wagens worden opgetuigd met origineel camouflagemateriaal en oude tenten en er wordt zoveel mogelijk overnacht op de plekken waar de troepen destijds ook overnachtten. ,,We brengen de zwart-wit foto's van toen tot leven’’, zegt Donders.

Groesbeek

In Groesbeek is een tweedaags kampement gepland, de organisatie is nog in overleg met de gemeente over de locatie. In Nijmegen zal de colonne in elk geval niet over de Waalbrug kunnen rijden, laat de gemeente Nijmegen weten, omdat de renovatie van de brug dan nog niet is afgerond. In Driel wil de Liberation Task Force eveneens een tweedaags kampement opzetten. Ook daar wordt nog overlegd met de gemeente.

Verenigde Staten