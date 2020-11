‘Grootste kanten sluier van de wereld’ onthuld in voormalige Nijmeegse papierfabriek

Blijf thuis-ad­vies genegeerd, grote drukte in winkels: ‘Servetten en kersthuis­jes, niet echt noodzake­lijk nee’

8 november DUIVEN / ARNHEM / NIJMEGEN - Blijf thuis en ga niet onnodig shoppen, drukte premier Mark Rutte alle Nederlanders afgelopen dinsdag op het hart. In het weekend van flink aangescherpte samenkomstregels, wemelde het in veel winkels - op de woonboulevard langs de A12 van Duiven, maar ook in Arnhem en Nijmegen- toch van mensen die er vrolijk op los shopten. Een rondgang.