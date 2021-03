Grote willekeur bij verdeling restvaccins: duizenden mensen die pas vanaf mei aan de beurt zijn, hebben al een prik gehad

Doordat er te ruim besteld is of omdat mensen niet komen opdagen, zijn er regelmatig vaccins over bij zorginstellingen en de GGD's. Eenmaal opengemaakte verpakkingen moeten dezelfde dag worden gebruikt.



Volgens de richtlijnen van gezondheidsinstituut RIVM moeten vaccins die over zijn bij huisartsen in de bovenarm komen van de volgende 60-plussers. Zij worden de komende weken van oud naar jong gevaccineerd. Maar vaak komt de prik elders terecht.



Ook bij verpleeghuizen worden de richtlijnen niet altijd gevolgd. Zo vaccineerden verpleeghuisartsen van zorginstelling De Waalboog in Nijmegen zelfs familieleden van medewerkers, bevestigt Waalboog-directeur Rita Arts. Ook bij de GGD Gelderland-Midden zijn eenmalig zeventig familieleden en kennissen van medewerkers gevaccineerd. Dat gebeurde in februari toen vanwege het winterse weer veel mensen niet kwamen opdagen.