Guns N' Roses terug naar Nijmegen, de stad van hun langste concert

,,Het was een geweldige avond’’, zegt Martin Verhorst van concertorganisator Mojo. ,,Fantastisch weer, goede sfeer. Eigenlijk was het een klein festival omdat er twee bands in het voorprogramma stonden.’’ Het concert was uitverkocht met 60.000 toeschouwers.



Acht dagen eerder had Mojo ook al een topper naar de Goffert gehaald, toen speelde Robbie Willams voor 65.000 mensen. Of Nijmegen volgend jaar nog meer grote concerten kan verwachten, wil Verhorst niet zeggen. ,,We zijn altijd op zoek naar geschikte acts voor grote concerten. En we komen graag naar Nijmegen. Het is een van de weinige plekken in Nederland waar je een groot openluchtconcert kunt houden. Maar behalve Guns N' Roses hebben we geen namen geboekt.’’