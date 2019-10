Had moeder nog geleefd als de zorg huize Nijevelt in Nijmegen beter was geweest?

Wim Sanders uit Groesbeek brengt 4-tonner naar museum Srebrenica

15:21 GROESBEEK - Hij is weer thuis in Groesbeek. Was de afgelopen week in Srebrenica. Bracht samen met andere ex-Dutchbatters een witte UN 4-tonner (YAD 4442) naar de memorial-hal van het museum in Srebrenica. Een museum, gevestigd in het hoofdkwartier van Dutchbat toen, dat herinnert aan de val van de enclave.