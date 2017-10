Handgranaat op politiebalie 'lag al even in huis'

Nijmeegs gezin laat alles achter voor 'Expeditie familiegeluk'

11:15 NIJMEGEN - Nog even en dan gaat de grote wens van Alex van der Weijden (45) en Inge Hillenaar (40) in vervulling. Het stel ruilt het in hun ogen iets te gehaaste Nederland in voor een nomadenbestaan en trekt er met hun kinderen in een camper op uit door Europa en de rest van de wereld. ,,We dromen van een relaxed leven dichtbij de natuur.’’