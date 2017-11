Hans Melchers en Marcel Boekhoorn opnieuw de rijkste Gelderlanders

Zorgpersoneel moet griepprik die het eigenlijk niet wil

7:13 TIEL/ NIJMEGEN - Zo veel mogelijk zorgwerknemers moeten een griepprik nemen, als het aan de ziekenhuisbesturen ligt. Maar de animo is niet heel groot in de ziekenhuizen in de regio. Speciale acties helpen, zo blijkt in Tiel en Nijmegen.