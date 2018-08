Harde wind en dreigende wolken: ballonnen blijven aan de grond in Grave

video Bejaarde man in Groesbeek rijdt zich vast en valt in prikkel­draad

17:04 GROESBEEK - Een bejaarde man heeft zich vrijdagmiddag op de Zevenheuvelenweg in Groesbeek vastgereden in het bos. De automobilist ontdekte dat hij niet meer verder kon rijden, stapte uit en kwam vervolgens ten val in het prikkeldraad.