Hardloopextremist stort zich in heftig avontuur: 170 kilometer door de Alpen

Vol overgave gaat de hardloper al een paar jaar van de ene naar de andere hardloopwedstrijd. Zo deed hij mee aan een tocht van 170 kilometer over bergen in Polen, aan vele survivalruns en aan een hardloopwedstrijd van 180 kilometer door de Brabantse natuur.

Gekkenwerk

Vaak krijgt hij de vraag of hij 'niet een beetje gek is geworden'. Maar gek is Dsane, militair van beroep, naar eigen zeggen zeker niet. ,,Ik snap dat mensen dit gekkenwerk vinden en dat ze bezorgd zijn. Juist wil ik mensen inspireren en laten zien dat je veel meer kunt dan je denkt. Stoppen vind ik makkelijk. Als je denkt dat je niet meer kan, kun je nog drie keer zo lang door.’’

Hoogtes

Vanaf hotel Esprit Montagne in de Oost-Franse plaats La Chapelle-d'Abondance, bij de Zwitserse grens, gaat hij vrijdagochtend om 04.00 uur van start. Vijftig uur later hoopt hij weer terug te zijn. De route navigeert hij zelf. Over alleen de afstand maakt de hardloper zich weinig zorgen. Zwaarder zijn de vele hoogteverschillen. ,,Ik start op 1.000 meter hoogte en na 5,5 kilometer hardlopen ben ik al 2.000 meter boven zeeniveau. Het is een enorm steile tocht over rotsen en onverharde paden. Soms kom ik op stukken waar je bijna niet zonder touw omhoog kan, zo steil is het’’, zegt Dsane. ,,In totaal maak ik 19.000 hoogtemeters. Verdeeld over zo'n 170 kilometer ga ik dus 19 kilometer verticaal omhoog. Dat komt neer op zo'n 220 keer de Cauberg beklimmen in Nederland. Die is 90 meter hoog.’’

Ultratrails

Het hardloopvirus heeft de Nijmegenaar sinds 2013 in zijn greep. Al vaker heeft hij ervaring met ultratrails: hardlooptochten langer dan de marathonafstand van 42 kilometer, vaak over onverharde paden. ,,Ik ben er echt verslaafd aan geworden. Het is ontspanning, ik voel me één met de natuur en ga mentaal door vele fases heen. Soms voel ik me de koning te rijk, even later vraag ik me af waar ik aan begonnen ben. Die verschillende fases geven me juist een kick.’’

Uitdaging

Normaal kunnen hardlopers vanaf het hotel waar Dsane start alleen twee tochten maken die de helft zo lang zijn. ,,Ik heb de twee routes aan elkaar geplakt. Dat lijkt me veel uitdagender.'' Onderweg neemt hij af en toe pauze. Een vriend van hem staat op bepaalde punten om Dsane op te vangen. ,,Maar lang worden die pauzes niet, hoor. Ik wil zo snel mogelijk zijn. Om fit te blijven neemt m'n verzorger een flinke voorraad eten mee. Veel soep, chips, bananen en natuurlijk brood. Speciale sportvoeding heb ik niet nodig.''



Maximaal vijftig uur geeft Dsane zichzelf om de grootste uitdaging van zijn leven te volbrengen. ,,Ik heb elke dag getraind en ga behouden lopen. Dan heb ik er alle vertrouwen in dat het lukt.’’ En na het hardloopweekend? Dan gaat hij gewoon weer werken. ,,Alleen maandag neem ik nog rust.’’