Hardlopen alsof je op de maan bent, in Malden

Het apparaat, de AlterG, komt goed van pas voor mensen die bijvoorbeeld herstellen van een sportblessure of revalideren na een knie- of heupoperatie. Profvoetballers en topsporters kennen het toestel al enkele jaren. Maar voor particulieren uit de wijde regio rond Malden is het een noviteit, zegt fysiotherapeut Simon van Woerkom. ,,In een straal van 50 kilometer is er geen te vinden.’’