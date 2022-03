Hardlopen kan weer! En ook nog eens dwars door een concert, kerk, brouwerij en museum

Column Kale Ries ‘Als u dit leest, lig ik waarschijn­lijk nog in bed’

Als u dit op donderdagochtend leest vlak nadat de bezorger de krant in de bus heeft gedaan, dan lig ik waarschijnlijk nog in bed. De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en gisteravond was de uitslagenavond in het stadhuis.

17 maart