Hardlopers worden steeds langzamer bij de Zevenheuvelenloop

Dat blijkt uit de statistieken van de stichting Zevenheuvelenloop. In 2000 finishte Henk Goossens als middelste loper in een tijd van 1 uur, 17 minuten en 29 seconden. Er waren toen net zoveel deelnemers sneller als langzamer dan hij. Met dezelfde tijd had hij in 2016 echter bij de beste 38 procent gehoord.

De Zevenheuvelenloop is ook steeds meer een wedstrijd voor minder ambitieuze lopers geworden. Er doen veel meer recreanten mee. Hardlopen als hobby nam een enorme vlucht en fitheid werd belangrijker dan snelheid. Dat is ook aan de gemiddelde tempo van de deelnemers te zien. In 1985, toen er voor het eerst over 15 kilometer werd gelopen, liep bijna iedereen (94 procent) sneller dan 12 kilometer per uur. In 2016 was dat nog maar 1 op de 3 (30 procent).