Hartekreet van boeren: ‘Alsjeblieft, pak het jakobskruiskruid aan!’

De plant, zo’n 70 centimeter hoog met bloemetjes in de top, kleurt hele bermen geel. Een vrolijk gezicht. De boeren worden er alleen minder vrolijk van. ,,De plant is giftig”, zegt de Wijchense melkveehouder Edwin Sengers. ,,Als ze in het hooi komt en de koeien eten ervan in de winter, kunnen ze ernstig ziek worden en zelfs overlijden.’’

Het jakobskruiskruid komt van nature in Nederland voor en is een belangrijk leverancier van nectar en stuifmeel. Goed voor de insecten dus en daarmee ook voor de vogels. De plant heeft echter een belangrijk nadeel: ze is giftig. Koeien en paarden weten dat. ,,Het jakobskruiskruid scheidt een vluchtige stof af die voor het vee het signaal is om er vanaf te blijven”, zegt dierenarts Sarah Dekker uit Wijchen. ,,Maar als de plant in de wei staat en met het gras mee gemaaid en gedroogd wordt, verdwijnt die stof. Dan eten de dieren haar wel.”