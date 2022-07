‘Hé chauffeur, onze vuilniswagen staat in brand.’ Even later ligt er een berg brandend afval op straat

Zij zag namelijk rook uit de achterkant van de vrachtwagen komen. De chauffeur reageerde meteen; hij reed de truck van het bedrijfsterrein af en loste de inhoud van zijn wagen op enkele parkeerhavens langs de Lagelandseweg een stukje verderop. Om zo te voorkomen dat de vrachtwagen zelf in brand zou vliegen. En om beter bij het brandende materiaal te kunnen.



Personeel van het bedrijf probeerde eerst zelf de brandende en smeulende afvalberg te blussen. Maar dat lukte niet. Hierop werd de brandweer ingeschakeld, die klaarde de klus waarna de rommel weer moest worden opgeruimd.



De politie zette de straat af gedurende de blusoperatie. Hoe de brand in de vuilniswagen is ontstaan, is niet duidelijk. Of er broei is ontstaan door de warmte in de wagen is dus niet zeker.