Hele Nijmeegse vriendengroep met corona besmet op bierfestival buiten: ‘Onderling let je niet zo op’

Ze noemt zich Petra (haar echte naam is bij de redactie bekend, ze wil niet dat haar collega's weten dat ze positief is getest op Covid-19). Ze moet het virus hebben opgelopen op 12 september tijdens de Nijmeegse Bierfeesten in culturele hotspot Hubert. Die plek, een voormalig fabrieksterrein in de wijk Hazenkamp, is de enige gemene deler, dáár waren de vrienden allemaal. Ze vierden er samen een verjaardag.