Helemaal vooraan staan bij opblazen van Nijmeegse kolencentrale? Bekijk dan deze nieuwe beelden

Tessa wil haar grote liefde de laatste eer bewijzen na drama in zwemplas: ‘Seedy had een goed hart'

8 september NIJMEGEN - Ze weet het zeker: Seedy Dumbaya(22) uit Nijmegen was de liefde van haar leven. Dat haar grote liefde afgelopen weekend verdronk in een recreatieplas in Weert, kan Tessa Verstappen (29) nog steeds niet bevatten. Om zijn laatste wens in vervulling te laten gaan, is Tessa een crowdfundactie gestart, om Seedy's lichaam terug te kunnen brengen naar zijn geboorteland Gambia.