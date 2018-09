Help, mijn moeder herkent me niet meer!

Jochem van Gelder presen­teert Swim to Fight Cancer in Spiegel­waal

11:27 NIJMEGEN - Jochem van Gelder presenteert zondag 9 september de eerste Nijmeegse editie van de Swim to Fight Cancer. Minstens 250 zwemmers gaan die dag 1500 meter zwemmen in de Spiegelwaal om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Voor de jeugd is er een zwemroute van 500 meter.