Hennepkweker: ‘De spullen lagen er toch al’

Mishandeling

Die straf is niet alleen voor de hennepteelt in 2015 en 2016, maar ook voor een bedreiging en een mishandeling. De officier hield er in zijn strafeis rekening mee dat de zaak erg lang is blijven liggen.



De man erkende dat hij zijn vrouw in november 2016 met de dood bedreigde. Maar, zei hij, hij roept zo vaak wat, maar meent het nooit. Hij was trainer en zij belde hem op het voetbalveld om te zeggen dat de hennepkwekerij was geript. Hij werd boos en flapte die bedreigingen eruit. ,,We hadden net verloren met voetbal”, verklaarde hij zijn gedrag.