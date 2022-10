Vijftig jaar geleden is Anthony Janssen hier geboren, in dit huis aan de Vossenpelsestraat in Lent. Het is tevens de geboortegrond van zijn vader en zijn opa. Dit huis met ernaast de kwekerij met bloeiende planten waar het dorp zo bekend om was. Lang geleden begon vader Janssen met een emmertje vol bloemen die hij ging verkopen in een schuurtje voor de kas. En van het een kwam het ander. ’t Bloemenschuurtje was decennialang een begrip in het voormalige tuindersdorp en daarbuiten.