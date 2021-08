Het heideseizoen is geopend: polonaise lopen in paarse paradijsjes

Schade door hoosbuien bij Radboud Universi­teit veel groter dan gedacht, laborato­ria nog maanden dicht

18 augustus NIJMEGEN - De schade door hoosbuien aan het gloednieuwe Maria Montessorigebouw op de universiteitscampus van de Radboud Universiteit in Nijmegen is groter dan gedacht. De laboratoria op de begane grond kunnen maanden niet gebruikt worden, omdat de vloeren moeten drogen en vernieuwd moeten worden. De schade loopt in de tonnen.