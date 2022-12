Het ijs zegt ‘pieuw’ en doet ook ‘krak’: toch glijden waaghalzen vol geluk hun rondjes op Hatertse Vennen

OVERASSELT/OOIJ - Het vriest slechts een paar dagen en het ijs is dun. Maar het glijdt, en dus waagden de eerste schaatsers zich woensdag dolgelukkig op de krakende vlaktes rond Nijmegen. Gevolg: ouderwetse wintertaferelen in het Vennengebied en op de Oude Waal.

Op de Sint Walrickweg klinkt het geluid van de winter. Voor de één is dat het geknerp van schoenen in de sneeuw, voor de ander kerstmuziek bij een glühweinkraam. Op de weg langs het Overasseltse Botersnijdersven doet de winter ‘pieuw-pieuw’.

Suizen

Het is het zingen van het natuurijs waarop een paar handjesvol schaatsers blijmoedig rondjes glijden. Eva van Dijk (42) noemt het het ‘suizen’ van het ijs. Met haar man, twee jonge dochters en nog een vriendinnetje is ze vanuit Malden naar de Hatertse en Overasseltse Vennen gekomen. Een ideetje van buurman Stefan, die op het schoolplein iemand hoorde zeggen dat er al geschaatst werd en er zelf ook is met zijn dochtertje van 4.

Van Dijk slaat het gekrabbel van de meisjes vanaf de kant gade. Ze heeft gewoon haar schoenen aan. ,,Ik trok splinternieuwe schaatsen aan, maar na één minuut had ik het alweer gezien”, zegt ze. ,,Ik vind dat gesuis heel mooi, maar wat kráákt dat ijs. Doodeng is het.”

Volledig scherm Vere, Maila en Ize bereiken weer vaste grond onder de voeten bij het ven. © DG

Plukjes schaatsers flitsen voorbij terwijl de zon het winterse tafereel vanuit een steeds lagere stand als een schilderij uitlicht. Schaatsen op hoogstens 4 centimeter ijs is niet eng, zegt Van Dijks man Hugo. Diep is het hier immers niet.

Quote Je ziet voortdu­rend bliksem­schich­ten door het ijs gaan Hugo van Dijk

,,Ik sprak net een man en die had ze vorig jaar bij bosjes door het ijs zien gaan. Dan sta je tot je knieën in de blubber, en steeds als je op het ijs krabbelt, breek je er weer door. Je moet dan als een ijsbreker naar de kant, haha.” Hugo houdt het droog, deze middag, al scheelt het weinig: ,,Je ziet voortdurend bliksemschichten door het ijs gaan.”

Tricky

Even verderop hebben vader en zoon Buitinck uit Nijmegen er al een uurtje aan rondjes op zitten. Luc (59) heeft na een ochtenddienst de handen vrij. Zoon Guido heeft zijn eigen bedrijf, dus die rukt zich ook meteen los wanneer het ijs roept.

Ze dachten eerst aan de Oude Waal in de Ooijpolder - daar bond een plukje ijspioniers de ijzers woensdag ook al onder - maar kozen toch voor de ijszekerheid aan de andere kant van de stad. Guido: ,,Mijn vader belde me gisteren al. Ik wilde eerst wachten tot tegen het weekend, maar hij wilde meteen toeslaan. Nu heb ik overal spierpijn, want ik probeer nu noren uit in plaats van ijshockeyschaatsen.”

De twee hebben het hele ven bestreken, zeggen ze. Luc: ,,Wel een beetje tricky, want om bij het achterste deel te komen moet je over een wel erg dun stukje. Maar morgen gaan we zeker wéér!”

Volledig scherm Guido en Luc Buitinck op het Botersnijdersven. © DG

Op het plasdeel dicht bij de weg maken drie ijshockeyers het schaatsplaatje compleet. Patrick van Eldonk is met zijn zonen Colin (10) en Kay (13) helemaal uit Mook komen rijden. Ontspannen tikken ze de puck in het rond. ,,Ik werk hier tegenover in het Buitencentrum en zag mensen het ijs op gaan”, vertelt Van Eldonck. ,,Toen ik klaar was, ben ik meteen naar huis gereden om de kinderen en de sticks op te halen. Bij ons in de buurt weet ik geen plek waar al ijs ligt waar je veilig op kunt. Hier is het ondiep, dus niet eng.”

Volledig scherm Colin, Kay en Patrick van Eldonk uit Mook op het ven. © DG

In een hoekje waar het water soms door gaatjes in het ijs klotst, kijkt Bram Linssen op zijn papadag hoe zijn dochter Fieke van 5 rondkrabbelt en dochter Juno (8) op haar schaatsen een eiland op kluunt. Partner Linda, zittend met hete thee en pepernoten in de aanslag, geniet in haar spontaan opgenomen vrije uurtjes alleen van de onverwacht warme zon. Ze waagt zich niet op het doodenge wiebelijs.

Het gezin is op de gok maar in de auto naar Overasselt gestapt. Bram: ,,En als er geen ijs had gelegen? Ach, dan hadden we toch mooi gewandeld?”

Volledig scherm De Oude Waal staat haast droog, maar is juist daardoor aardig veilig om op te schaatsen. © Bert Beelen

