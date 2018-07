Het is goed mis tussen de harde kern van NEC en burgemeester Bruls

De harde kern rolde zondagavond - kort voor het traditionele vuurwerk 'De Waal in vlammen' om 10.30 uur - een groot spandoek uit op de Waalbrug met de tekst 'Bruls rot op'. ,,Al jaren is de heer Bruls bezig met het pesten van NEC-supporters en ondernemers in Nijmegen. Wij van de HKN zijn dit zat’’, laat het bestuur van de harde kern maandagochtend in een verklaring weten.



Bruls houdt het bij een korte reactie via zijn woordvoerder: ,,In deze drukste week van het jaar richt ik al mijn energie op het mogelijk maken dat de vele honderdduizenden feestvierders een mooie en veilige week hebben. Ik wil dan ook verder geen woorden vuil maken aan deze actie.’’

Sluiting café

Quote lachten bestaan onder andere uit het dealen van drugs in een steegje achter het café, geschreeuw en urineren op straat Aanleiding is de sluiting van een jaar die de burgemeester met ingang van 20 juli oplegt aan café Heideroosje aan de Heidebloemstraat, waar NEC-supporters vaak voetbalwedstrijden kijken. Op die dagen is Heideroosje 'een overlastlocatie', constateert de politie in een rapportage aan Bruls. ,,Klachten bestaan onder andere uit het dealen van drugs in een steegje achter het café, geschreeuw en urineren op straat.’’



Volgens de politie dealt 'de huisdealer van de harde kern East-side NEC' ook cocaïne in het café. De politie stelt dit onder andere vast door iemand undercover voor 25 euro een wikkel cocaïne te laten kopen.

Goffertzicht

,,Meten met twee maten’’, vindt het HKN-bestuur. ,,Bruls pakt alleen cafés waar NEC-supporters komen. Een persoonlijke hetze is het.’’ De sluiting van supporterscafé Goffertzicht in 2013 wordt in herinnering geroepen. En de laatste training van NEC voor de wedstrijd tegen Vitesse, waar ME en politieagenten de NEC-supporters opwachtten na geruchten over ongeregeldheden. ,,Wij zullen met ludieke acties blijven vragen om het opstappen van Bruls’’, besluit het bestuur, dat stelt bedreigingen en geweld tegen de burgemeester af te keuren.