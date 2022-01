‘Het leven is eindig, het heeft geen zin om daarover te jeremiëren’

column annemarie haverkamp We wonen onder een stolp vol herinnerin­gen

Sinds Job is overleden, vind ik ons huis te klein. Er is onvoldoende ruimte om afleiding te vinden. Ik mis kamers die me verrassen. Misschien een schilderij aan de muur dat ik eigenlijk nooit goed heb bekeken, of een uitzicht op een achtertuin die ik niet eerder zag.

14 januari