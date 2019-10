Het ‘onmogelijke wereldrecord’ van Kipchoge is in Nijmegen bedacht

Dirk Proper met Oranje naar wereldkam­pi­oen­schap in Brazilië

20:52 NIJMEGEN - De droom van Dirk Proper wordt werkelijkheid. De 17-jarige middenvelder van NEC onder 19 is door bondscoach Peter van der Veen opgenomen in de selectie van Oranje onder 18 dat over twee weken meedoet aan het wereldkampioenschap in Brazilië.