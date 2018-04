‘Het Valkhof heeft dezelfde potentie als De Fundatie'

Jan van der Meer wethouder in Eindhoven

12:35 NIJMEGEN - Jan van der Meer wordt wethouder voor GroenLinks in Eindhoven. Hij zal daar de portefeuille duurzaamheid krijgen. Van der Meer was van 2006 tot 2014 wethouder in Nijmegen. Daarvoor zat hij in de gemeenteraad voor GroenLinks, en daarvoor voor de Groenen.