Het verhaal achter deze Nijmeegse oorlogsfoto: ‘Hij heeft het er nooit met ons over gehad’

Nijmegen is net gebombardeerd door Amerikaanse vliegtuigen. Brandbommen en clusterbommen, aanvankelijk bedoeld voor de Duitse stad Gotha, trekken een verwoestend spoor door het centrum. Ook in Arnhem vallen bommen. Met hulp van twee andere mannen lukt het Piet om in de Nijmeegse Pauwelstraat twee vrouwen onder een ingestort huis vandaan te halen. De foto is in opdracht van De Gelderlander voor het eerst in kleur gebracht. Piet Schönberger overleed in 2016.



Afgelopen week ontdekte zijn familie bij toeval een geschreven verslag van zijn hand, over de dag van het bombardement. Het kwam zomaar uit een van de boeken vallen over het bombardement, een getypt vel papier waar Piet Schönberger zijn herinneringen aan 22 februari 1944 heeft opgeschreven. Zijn familie had het nooit gezien.