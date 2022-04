Het verhaal Irina (38): ‘De knal was zo hard dat ik uit bed viel’

„In Kiev heb ik mijn woning en werk. En plannen genoeg. Ik moet er niet aan denken daar lang weg te zijn. Wij zijn gewend ons eigen kostje te verdienen en anderen niet tot last te zijn.



„We wisten van de oorlogsdreiging, maar niemand kon geloven dat onze Russische broeders ons zouden aanvallen. Vrienden in Rusland zeiden dat ze ons kwamen bevrijden, maar waarvan? Nu zijn het geen vrienden meer.



„Op donderdag 24 februari rond vijf uur ’s ochtends belde mijn broer me op. ‘Irina, niet schrikken’, zei hij, ‘sta op, buiten is het oorlog.’ Ik keek uit het raam en zag lichtflitsen nabij Vysjgorod. Wat later vlogen over ons huis raketten.