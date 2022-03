Het verhaal van Bogdan (15): ‘Ik volg mbo techniek en de lessen gaan online door’

„Ik lag nog te slapen toen mijn moeder me wekte. ‘Het is oorlog, spullen pakken en mee!’ Toch nog onverwachts. We hadden het wel gehad over de dreiging vanuit Rusland, maar dachten dat het allemaal wel mee zou vallen. Totdat je beseft dat het anders uitpakt.



„In ons dorp, onder Sumy, vlak bij de Russische grens, was van strijd niet meteen iets te merken. Explosies zagen we op tv. Mijn vader hing de hele tijd aan de telefoon. Een kennis vertelde hem dat de Russen een dorp vlakbij hadden bezet. Dus pakten we onze spullen bij elkaar en reden we in de auto naar oma, flink wat kilometers bij ons vandaan.