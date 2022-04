Het verhaal van Masja (12): ‘Ik bel mijn ouders drie, vier keer per dag’

Masja Fentsjenko (12): „Op woensdag 16 februari vierden we nog Jednjannja, Dag van de Eenheid. Een nieuwe feestdag. Idee van de regering-Zelenski na geruchten dat op die datum de Russen zouden aanvallen. Al kon niemand dat echt geloven.”

„Voor de oorlog zat ik op dansen. Een hobby om niet in mijn nest te blijven liggen. Met onze dansgroep zouden we gaan optreden, maar ja, toen kwam dit ertussen. Verder heb ik geen hobby’s, of toch wel: tekenen. Een hekel aan leren heb ik niet, maar naar school gaan vind ik niet fijn omdat je te vroeg op moet om je tas in te pakken en zo.”

„Plannen om te vluchten hadden mijn ouders niet gemaakt. Mijn vader en mijn broer van 24 zijn vanwege de mobilisatie dienstplichtig, dus ze zouden het land niet uitmogen, al zijn ze nog niet opgeroepen. Zo nodig gaan ze natuurlijk wel naar het front. En mijn moeder wil niet vluchten vanwege de dieren. We wonen in een vrijstaand huis vlak bij het centrum van Dnjepr. Onze drie honden en zes katten laat mijn moeder voor geen goud in de steek.”