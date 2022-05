Het verhaal van Vitáli (30): ‘Ik ben niet zo goed in snel beslissen, zoals huis en haard verlaten’

Buurt vreest voor verloede­ring gesloten drugspand in Hees: ‘Het is de puist van de straat’

NIJMEGEN - De recente sluiting van een drugspand leidt tot zorgen in de wijk Hees. Bewoners vrezen verloedering in hun juist zo nette straat, nu de voormalige drugswoning aan de Korte Bredestraat voor een jaar is gesloten door burgemeester Bruls.

4 mei