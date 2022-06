Het werk in Millingerwaard is bijna klaar, wat moet je zeker gaan zien?

,,Er is zondag 3 juli een publieksdag en dan is ook onze luisterroute klaar”, vertelt boswachter Daan Meeuwissen van Staatsbosbeheer. ,,In het gebied staan veertien QR-codes en via een smartphone vertelt de Millingerwaard in feite zelf het verhaal. Via GPS is de route ook te volgen, zodat je alle luisterlocaties kunt vinden.”