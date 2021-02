Het wordt volop lente! Dus stoep schrobben, auto wassen, ijsje eten en in stilte wandelen

Wat doet dat met ons, in een week van heel koud naar lente?

16 februari Komende week worden lente-achtige temperaturen voorspeld. In een week van min 16 naar plus 16 graden, dat doet wat met je. Of niet? En met planten en dieren? En zijn we nu af van die gaten in de weg? Hoe snel is de sneeuw weg? ,,Komend weekend kan er nog wel iets liggen.’’