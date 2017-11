Hier komen de nieuwe kentekenscanners te hangen

In Gelderland komen er vooral nieuwe camera's in en rond de steden Arnhem en Nijmegen. Ook in Otterlo, Zevenaar en Rheden (De Steeg) komen de kentekencamera's, zo blijkt uit een kaart van de NOS. Bestaande politiecamera's rond Druten en Dodewaard worden juist niet aangepast.

Politiecomputers

Een camera met ANPR ('Automatic NumberPlate Recognition') scant kentekens van passerende voertuigen en vergelijkt die met gegevens in de politiecomputers over personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Als er een match is kan de automobilist worden beboet of door de politie staande gehouden. Deze gegevens worden bewaard tot de zaak is afgehandeld.

Wissen

De andere gescande gegevens worden meteen gewist. Maar de Eerste Kamer buigt zich dinsdag over een wetsvoorstel om ook die gegevens langer te bewaren, namelijk gedurende vier weken. De Tweede Kamer heeft dit voorstel al aangenomen.