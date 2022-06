Hier mag je wél rechtsaf door rood fietsen - maar dat doet bijna niemand

Met video Margot overwel­digd door vele reacties op haar leven met maar twee vingers: ‘Ik voelde me anders, maar anderen zien me niet zo’

NIJMEGEN - Margot Cruijsen uit Nijmegen is overweldigd door de vele reacties die ze heeft gekregen nadat ze in deze krant vertelde hoe ze leeft met maar twee vingers. Haar wens om anderen te helpen met haar ervaringen, is alleen maar groter geworden.

24 juni