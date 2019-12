Hiphopfeest met Oud en Nieuw in Nijmeegse bioscoop Pathé afgeblazen: ‘Krijgen geen vergunning’

update 125 kilo zwaar illegaal vuurwerk en drugslab ontdekt bij woning in Overasselt

16:13 OVERASSELT - In een loods van een woning aan de Rotsestraat in Overasselt is dinsdag een drugslab ontdekt. Ook is er 125 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. In een andere loods bij de woning vond de politie nog eens een hennepkwekerij.