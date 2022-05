Hoe de Weurtseweg twee Nijmegens verdeelt: arm en rijk en betaald en niet-betaald parkeren

Aan één kant tref je een originele arbeidersbuurt met voornamelijk huurhuizen, sociale woningbouw en barbecueënde buren in de voortuin. Eén zebrapad verderop de omgekeerde wereld. Koopwoningen, gelikte appartementen en binnenperkjes voor jonge gezinnen die zich een hypotheek konden permitteren in een bouwproject met de naam Koningsdaal. Op zich geen enkel probleem, want diversiteit is een garantie op gezelligheid.



Tenzij je verschillen zo duidelijk zichtbaar maakt en inwoners van de stad laat voelen dat je een grens oversteekt die er niet zou moeten zijn. Dan creëer je een sociale kloof die niet alleen pijnlijk is, maar ook tot onveilige situaties leidt. En dat is in het Waterkwartier het geval, waar aan de ene kant auto’s gratis geparkeerd kunnen worden, terwijl in het nieuwe Koningsdaal een stevig tarief geldt voor vergunninghouders of bezoekers.