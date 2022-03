Hoe een wolf de Maas overstak, poepte in Heumen en wandelaars liet schrikken op weg naar Nijmegen

Bij Bart in Oekraïne klinkt er pure wanhoop, ‘we hebben hulp nodig, nú, alsje­blieft, help’

NIJMEGEN - Op een stoel, met zeven mensen opeengepropt in een kelder, diep in de nacht. 'Verdachte geluiden dringen het huis binnen’, appt Bart van der Vossen. Tot twee keer toe. Het is loos alarm. ,,We zijn zeer gespannen.’’

27 februari