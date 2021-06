Hoe vind je een huis in Nijmegen? Kijk vanmiddag naar de talkshow Stadsgesprekken

Een van de gasten is Lonneke Looije, 27 jaar oud, die na haar Nijmeegse studententijd noodgedwongen terug verhuisde naar haar ouders in Wijchen.



,,Ik zoek al vijf jaar een huis in Wijchen en de rest van de regio. Dat lukt niet, ook al heb ik een baan en inkomen. Ik heb me al ingeschreven toen ik 18 was, Entree is mijn startpagina als ik mijn computer opstart. Op sommige huizen waarvoor ik inschreef, kwamen meer dan duizend reacties. Alleen als ik reageer op huizen die aangeboden worden voor woningzoekenden tot en met 27 kom ik wel eens bij de eerste veertig. En in januari word ik 28!”



Gekte op de woningmarkt

Met dezelfde gekte heeft makelaar Juliëtte van Anken te maken op de Nijmeegse koopmarkt. Ook zij praat over haar ervaringen. ,,Een woning in de Acaciastraat werd via het besloten makelaarscircuit aangeboden en binnen anderhalf uur had ik al 24 telefoontjes. Even later kwam het op Funda en volgden er nog eens zestig. ’s Avonds begonnen de mailtjes binnen te stromen, van vaders die vonden dat hun dochter toch echt voor dat huis in aanmerking kwam.”