Hoeveel coke en pillen gebruiken Nijmegenaren? CDA pleit voor rioolwateronderzoek naar drugs

CORONA­KAART | Opvallende toename besmettin­gen in onder meer Berg en Dal en Arnhem, lichte stijging ziekenhuis­op­na­mes

Het aantal bewezen coronabesmettingen neemt in diverse gemeenten in de regio een opvallend hoge vlucht. Zo telt Berg en Dal over de laatste zeven dagen bijna vier keer zoveel positieve tests in vergelijking met een week geleden (van 51 naar 198). Ook gemeenten als Arnhem (van 257 naar 402), Culemborg (van 40 naar 114) en Buren (van 52 naar 129) springen in het oog.

30 oktober