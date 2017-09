Hoeveel van 400.000 misdrijven afgelopen half jaar waren bij jou om de hoek?

Natuurmuseum na 40 jaar weg uit oude synagoge

11:16 NIJMEGEN - Het weekend van 30 september en 1 oktober is het laatste weekeinde voor het Natuurmuseum Nijmegen in de voormalige synagoge in de Gerard Noodtstraat. Zondag 1 oktober draait wethouder Bert Velthuis rond 16.00 uur de deur van het museum daar definitief op slot.