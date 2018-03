'Hoezo kan een blinde niet vloggen?'

Oproep: geen Bundeswehr in Vierdaagse

7:25 NIJMEGEN - Soldaten van de Duitse Bundeswehr horen niet thuis in de Vierdaagse en moeten geweigerd worden. Die oproep doet de Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland (AVN)-Bond van Antifascisten in een open brief aan marsleider Henny Sackers.