Hond geblust bij brand op plezierjacht in Nijmeegse haven; ook Duits baasje raakt gewond

Jafar en Sayed voor het eerst buiten Heumens­oord: ‘Het is niet ideaal, maar we voelen ons welkom’

8 september Ze stonden samen met het hele gezin bij het vliegveld in een smerig riool, waren drie dagen onderweg, verbleven in Harskamp ten tijde van de nare demonstratie die er was, zitten nu in tenten in Heumensoord. De eerste Afghaanse evacués verkennen Nijmegen. ,,We zijn dankbaar.’’