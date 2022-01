Hond schrikt van vuurwerk en bijt bovenlip af van baasje Bram (12): ‘Misschien blijft hij voor altijd verminkt’

Digitale criminali­teit groeit opnieuw fors: ‘Cybercrime is fietsen­dief­stal van vroeger’

De digitale criminaliteit in Oost-Nederland is in 2021 met 73 procent gestegen. Het gaat vooral om cybercrimedelicten als hacken en softwaregijzeling. De traditionele criminaliteit, inbraken, diefstallen en overvallen, daalde in 2021 met 7 procent.

