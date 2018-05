Hond van Groesbekenaar komt onder motor en is op slag dood

GROESBEEK - Twee honden zijn woensdag onder een motor gekomen op de Rijlaan in Groesbeek. Eén hond was op slag dood. De andere kwam er 'slechts' met gekneusde ribben en heup vanaf. De motorrijder bleef vrijwel ongedeerd en had een dag later alleen nog wat last van zijn pols. ,,Het is triest, maar het is goed dat de motorrijder niets heeft.’’

Eigenaren Willy Rutten en zijn vrouw Gerda waren juist met hun honden Kaily (3) en Tes (1) aan het oefenen om ze te leren dat ze bij hen in de buurt moeten blijven tijdens het wandelen. ,,Dat ging goed, tot we zo'n 100 meter voor de auto waren’’, vertelt Willy.

,,We liepen in het bos toen ze ineens een konijn of zo zagen, toen gingen ze er vandoor. Ze hadden daarvoor al 1,5 uur zonder riem naast ons gelopen. We waren nog op zoek naar de honden toen we ineens politie en wegenwacht met zwaailichten op de Rijlaan zagen staan. Ondertussen kwam Tes aanlopen.’’

Volledig scherm Kaily (meest rechts) met daarnaast Tes. © Willy Rutten

,,Dat was gek, want normaal luisterde Kaily het beste en kwam zij meestal weer als eerste opdagen.’’ Maar Kaily was op dat moment al overleden. ,,Ze waren volgens de motorrijder bijna tegelijkertijd de weg op geschoten. De motorrijder was ook helemaal ontdaan. Waarschijnlijk is hij ook een dierenvriend.’’

'Geen schijn van kans'

Die motorrijder is Groesbeker Frank Teeuwsen (50). Hij was onderweg van Molenhoek naar Groesbeek en bijna thuis. ,,Ineens kwamen er twee honden uit de struiken. Ik had geen schijn van kans’’, zegt Teeuwsen.

,,Achter mij reed iemand van de ANWB en die heeft gelijk de weg afgezet. Ik heb meteen 112 gebeld. Het is heel rot, maar het belangrijkste is dat ik op mijn motor ben blijven zitten, anders waren de gevolgen veel groter geweest. Je hebt daar geen uitwijkmogelijkheid, je zit gelijk in de bomen.’’

'Blijft onze verantwoordelijkheid'

Willy is verdrietig, maar blij dat het niet erger is afgelopen met Teeuwsen. Hij verwijt hem ook niets. ,,De honden mochten daar loslopen, maar het blijft onze verantwoordelijkheid. Ik heb 'm gisteren nog gebeld en toen vertelde hij dat hij alleen nog wat last had van zijn pols.’’

,,Het is heel sneu voor hem’’, zegt Teeuwsen over Willy. ,,Dat hij nog belde was heel aardig van 'm.’’